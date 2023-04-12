يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر كورة اون لاين

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر كورة اون لاين.. دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مثيرة، يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني غدًا الأربعاء، فريق تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي البطولة التي يحمل الفريق الملكي لقبها.

وسيواجه ريال مدريد اختبارًا إنجليزيًا جديدًا، حيث يتطلع للفوز في هذه المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن تمكن من اجتياز عقبة ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مواجهة مكررة لنهائي المسابقة الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد وتشيلسي التقيا في نفس الدور ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث فاز الفريق الملكي على البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، فيما رد الفريق الإنجليزي في مباراة الإياب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مدريد.

تزداد أهمية المواجهة بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي في الموسم الحالي، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ابتعادهما عن سباق المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وقبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في دور ربع النهائي لدوري الأبطال، خسر ريال مدريد أمام فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني، فيما خسر تشيلسي أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.

ويأمل فريق ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في مباراة الإياب، خاصةً بعد تجربته الناجحة في دور الـ16 أمام ليفربول، إذ تمكن من الفوز 5-2 بعد تأخره بنتيجة 2-0 في البداية.

ويسعى فريق تشيلسي بدوره إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب ريال مدريد، والعودة بنتيجة جيدة إلى ملعبه في مباراة الإياب، وذلك بعدما فشل في تحقيق الانتصار في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي.

وبالرغم من النتائج السلبية في الدوري المحلي، إلا أن كل من الفريقين يمتلك جودة عالية في اللاعبين والتكتيكات، ومن المتوقع أن تكون المباراة المقبلة بينهما مثيرة ومفتوحة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يعلق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كورتوا، لونين ولويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز وروديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني وثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.