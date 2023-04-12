يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري ابطال 2023 YALLASHOOT

يلا شوت..مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري ابطال 2023

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري ابطال 2023 YALLASHOOT، يواجه اليوم الأربعاء فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بنوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب سانتياجو بيرنايو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري ابطال 2023 YALLASHOOT.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة للمباراة كالتالي:

  • في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • في خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، إدير ميليتاو، كارفاخال.
  • في خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، توني كروس.
  • في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فالفيردي.

تشكيل تشيلسي المتوقع

بينما جاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة للمباراة كالتالي:

  • في حراسة المرمي: كيبا.
  • في خط الدفاع: بادياشيل، كوليبالي، ريس جيمس، بن تشيلويل.
  • في خط الوسط: كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، كانتي.
  • في ثخط الهجوم: جواو فيليكس، مودريك، كاى هافيرتز.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال، على حساب ليفربول الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ16 من البطولة.

في المقابل، صعد تشيلسي لربع نهائي الأبطال بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ16 من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

وتواجه فريقا ريال مدريد وتشيلسي في نسختين سابقتين من دوري أبطال أوروبا كانت آخرها في النسخة الماضية والتي فاز بلقبها الملكي ريال مدريد، أما أول مواجهة كانت موسم 2021، والتي نجح العملاق الإنجليزي، في الفوز بها على حساب مانشستر سيتي.

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