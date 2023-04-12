يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم YALLA SHOOT

يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم YALLA SHOOT، يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وقناة beIN Sports HD 1 English.

ويتواجه ريال مدريد وتشيلسي بطلا آخر نسختين لدوري الأبطال للعام الثالث على التواليز والذي ترك كل منهما الآخر في طريق تحقيق اللقب، من أجل حجز مقعد في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

ويتطلع ريال مدريد، لتكرار تفوقه على تشيلسي هذا النسخة أيضا، بعدما فاز في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية بنتيجة 3-1، وظن الجميع أن الأمر انتهى، قبل أن يتمكن البلوز من تحقيق "ريمونتادا" في مباراة الإياب، لكن بنزيما سجل هدفا صعد به للدور نصف النهائي بانتهاء اللقاء بنتيجة 3-2 وبإجمالي مجموع المباراتين بنتيجة 5-4.

وسيأتي تشيلسي إلى ملعب سانتياجو برنابيو وهو في أزمة كبيرة بحثا عن النجاة على يد مدربه المؤقت فرانك لامبارد.

ستشهد مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، حيث يتطلع كل منهما للفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويسعى ريال مدريد إلى تكرار فوزه على تشيلسي في هذه النسخة أيضًا، والذي فاز فيه خلال ذهاب ربع النهائي في الموسم الماضي بنتيجة 3-1. ورغم أن الجميع اعتقد أن المباراة قد انتهت، إلا أن تشيلسي تمكن من تحقيق العودة بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب ليصعد إلى الدور نصف النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

وتأتي تشيلسي إلى ملعب سانتياجو برنابيو وهو يواجه أزمة كبيرة ويبحث عن النجاة تحت إشراف مدربه المؤقت فرانك لامبارد، وسيكون عليه العمل بجد لتفادي هزيمة قاسية أمام فريق ريال مدريد.

وبالرغم من التحديات التي يواجهها كل من الفريقين، إلا أنه من المتوقع أن تكون المباراة شديدة الإثارة والتنافس، حيث يسعى كل فريق للفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الأهم.

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