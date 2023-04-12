مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشلسي يلا شوت الان في بث مباشر ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشلسي يلا شوت الان في بث مباشر ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي في مباراة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".

المباراة الأخيرة التي جمعت بين ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا كانت في ربع النهائي بنتيجة 3-2 وتأهل النادي الملكي لنصف النهائي في النهاية.

يذكر أن ريال مدريد قد تأهل من دور الـ 16 بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 5-2 في الذهاب وفي العودة فاز "الملكي" بنتيجة 1-0.

أما تشيلسي ففاز على بوروسيا دورتموند في الذهاب بنتيجة 1-0 وفي العودة فاز بنتيجة 2-0 في دور الـ 16،

فرانك لامبارد المدير الفني الجديد الذي تم تعيينه قبل أيام لقيادة تشيلسي، يسعى لتحقيق مفاجأة أمام الريال حامل اللقب، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به البلوز في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حاليًا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، الأسبوع المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 18أبريل بتوقيت القاهرة.

طريق ريال مدريد وتشليسي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وصل فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والتي ستجمعهما في دور ربع النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تقام مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، مساء الأربعاء 12 أبريل 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

توقيت مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تلعب مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي | اضغط هنــــا

معلق مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

يقوم بالتعليق على مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، المعلق الرياضي "حفيظ دراجي".

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم

تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم، عبر القنوات التالية:

beIN 4K HDR

beIN Sports 1 HD Premium

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

BTV Action

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Match! TV

CBC Sport HD

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Sky Sport Football Italia

Sky Sport Austria 2 HD

Virgin Media Two

VTM 2 HD

SuperSport Premier League

Arena Sport 2 HD Premium Serbia