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الإعلان عن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الخميس باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح – حاتم محمد “سكر”.

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – عبد الله محمد – أحمد بلحاج – مصطفى شلبي – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

نادي الزمالك الدوري المصري محمد صبحي محمود حمدي احمد فتوح سيف الدين الجزيري مسابقة الدوري المصري
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