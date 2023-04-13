أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 13-4-2023

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم استقرارا، كما تستمر الحكومة في طرح الخضروات والفاكهة في معارض وشوادر أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة تصل إلي 40 %عن السوق المحلي.

كما أكد التجار بأسواق الجملة أن الطماطم تراوحت بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، وأن سعر الخس وصل 3 جنيهات ونصف للواحدة ووصلت الكابوتشا 7 جنيهات وبلغ البروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات ووصل الكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات وتراوحت السبانخ 14 جنيها ووصل البطاطس 6.5 جنيه وتراوح اليوسفي 15 جنيه ووصلت الجوافة 10 جنيهات إلى 15 جنيه وبلغ الموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيه والموز المستورد 25 جنيه.

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم..تخفيضات تصل إلى 40 % بمعارض أهلا رمضان

وينشر الفجر فيما يلي الأسعار بناء على المؤشرات اليومية الرسمية المعلنة من قبل سوق العبور، والذي يعد أكبر وأهم أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة في القاهرة الكبرى، ويقدم الفجر أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة.. اليوم الخميس 30 - 3 - 2023، وفقًا لآخر الأسعار وهى كالآتي..





أسعار الفاكهة في منافذ أهلا رمضان 2023:

تراوح سعر كيلو اليوسفى البلدى بمعارض أهلا رمضان 2023 بنحو 6.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الموز بمعارض أهلا رمضان 2023 بـنحو 12 جنيها.

سعر الفراولة لمعارض أهلا رمضان 2023 بـنحو 15 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البرتقال السكري بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 3.5 إلى 5 جنيه.

وصل سعر التفاح الأصفر بمعارض أهلا رمضان 2023 إلى 25 جنيها.

ترواح سعر التفاح الأحمر بمعارض أهلا رمضان 2023 من 30 إلى 35 جنيها.

سعر التفاح الأخضر بمعارض أهلا رمضان 2023 راوح بين 35 إلى 40 جنيها.

يتراوح سعر التفاح الأمريكي بمعارض أهلا رمضان 2023 من 30 إلى 35 جنيها.

سجل سعر الافوكادو بمعارض اهلا رمضان 2023 إلى 80 جنيها.

سعر البطيخ بمعارض أهلا رمضان 2023 إلى 40 جنيها للواحدة.

تراوح سعر كيلو اليوسفي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 4 إلى 8 جنيه.

أسعار الخضروات في منافذ أهلا رمضان 2023

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 2.5 إلى 3.75 جنيه.

بلغ سعر فلفل احمر بمعارض أهلا رمضان 2023 بـقيمة 12 جنيه للكيلو

تراوح سعر كيلو الباذنجان الأبيض بمعارض أهلا رمضان 2023ما بين 4 إلى 6 جنيه

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما 6.5 إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو ليمون حلو ما بين 5 إلى 11 جنيه

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 5 إلى 11 جنيه.

سجل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر اهلا رمضان 2023 نحو 35 جنيه.

وسجل سعر كيلو العنب المستورد الأسود أهلا رمضان 2023 نحو 40 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 18 إلى 24 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن بمعارض أهلا رمضان 2023 ما بين 18 إلى 20 جنيه.

بلغ سعر الفاصوليا الخضراء بمعارض أهلا رمضان 2023 بقيمة 9 جنيه للكيلو.

شهد سعر كيمو كوات من 15: 20 جنيهًا

متراوح سعر كيلو بلح ياميش رمضان 35 جنيها و25 جنيها.

سعر حزمة فجل أحمر 6 جنيهات.

بلغ سعر بلح رملي من 4: 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الجوافة من 3: 8 جنيهات للكيلو

وصل سعر قشطة بلدي من 10: 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 20: 50 جنيهًا للكيلو





أسعار الفاكهة بأسواق العبور اليوم:

سعر الفاكهة اليوم.. وصل سعر عنب رومي أحمر بين 6: 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. ووصل سعر عنب كريمسن بين 11: 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. ووصل سعر الكاكا بين 8: 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. تراوحت أسعار تفاح (أمريكي- إيطالي) من 18: 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

سعر الفاكهة اليوم.. بينما سجل سعر بلح سيوي 20: 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. وتراوح سعر الكانتالوب من 4: 8 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة).

سعر الفاكهة اليوم.. تراوحت أسعار الشمام من 3.5: 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر مانجو عويس من 14: 24 جنيهًا للكيلو

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر مانجو كنت من 15: 30 جنيهًا للكيلو

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر مانجو كيت من 15: 25 جنيهًا للكيلو

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر برقوق مستورد (2 كيلو) من 22 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم.. سجل سعر باباظ من 6 جنيهات للكيلو.





أسعار الخضار بأسواق العبور:

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم بين 5 جنيه 8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم..الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. البصل 18 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الفلفل الالوان 45 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم..الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم..البطاطس بين 10 و12 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم..الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم..الباذنجان البلدي 16 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الفلفل الرومي البلدي بين 30 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الفلفل الرومي البلدي 8.50 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الفلفل الحامي البلدي بين 6.50 جنيهات و8.50 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الملوخية بين 5 جنيهات و11 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. البسلة بين 9 جنيهًا و15 جنيهًا.