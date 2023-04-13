ads

الزراعة تصدر توصيات لمربي الثروة الحيوانية والداجنة للتعامل مع الطقس

الاقتصاد
بوابة الفجر


أصدرت وزارة الزراعة عددا من التوصيات لمربي الثروة الحيوانية والداجنة حول كيفية التعامل مع الأحوال الجوية غير المستقرة وذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة والأمطار التي تشهدها البلاد.

وتضمنت توصيات الزراعة لمربي الثروة الحيوانية والداجنة الآتي:

أولا بالنسبة للحيوانات

- لا بد من مراعاة عدم تقديم الأعلاف الخضراء إذا كانت تعرضت للأمطار والتي تم حشها في نفس اليوم وتترك في مكان بعيدا عن الأمطار وتقدم في اليوم التالي للحيوانات ويفضل تقديم "عليقة خشنة جافة" معها مثل الإتيان أو قش الأرز.

- إذا تعرضت الحظائر للأمطار وتبللت الأرضيات يتم وضع فرشة من قش الأرز حتى نتجنب التهابات الحوافر

- بالنسبة للحيوانات حديثة الميلاد يتم وضعها في حظائر مغلقة مع غلق فتحات التهوية خاصة مساء.

ثانيا بالنسبة للدواجن

يجب الاهتمام بالتدفئة خاصة في الكتاكيت حديثة الفقس.

بالنسبة لعنابر الدواجن التسمين والبياض يجب قفل فتحات التهوية مع تشغيل الشفاطات.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد

عاجل - شم النسيم وعيد الفطر.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم قائد الأهلي

عاجل.. كولر يدرس منح فرصة جديدة " لمنبوذ الأهلي "

عاجل.. فتوى الفيفا تحسم "إيقاف" كهربا من اللعب مع الأهلي

عاجل.. كهربا يفجر قنبلة مدوية داخل الزمالك

تشكيل الأهلي اليوم أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز..تغييرات عديدة

"رحيل آخر".. فيوتشر ينقذ نجم الأهلي من نار مارسيل كولر