الزراعة تصدر توصيات لمربي الثروة الحيوانية والداجنة للتعامل مع الطقس



أصدرت وزارة الزراعة عددا من التوصيات لمربي الثروة الحيوانية والداجنة حول كيفية التعامل مع الأحوال الجوية غير المستقرة وذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة والأمطار التي تشهدها البلاد.

وتضمنت توصيات الزراعة لمربي الثروة الحيوانية والداجنة الآتي:

أولا بالنسبة للحيوانات

- لا بد من مراعاة عدم تقديم الأعلاف الخضراء إذا كانت تعرضت للأمطار والتي تم حشها في نفس اليوم وتترك في مكان بعيدا عن الأمطار وتقدم في اليوم التالي للحيوانات ويفضل تقديم "عليقة خشنة جافة" معها مثل الإتيان أو قش الأرز.

- إذا تعرضت الحظائر للأمطار وتبللت الأرضيات يتم وضع فرشة من قش الأرز حتى نتجنب التهابات الحوافر

- بالنسبة للحيوانات حديثة الميلاد يتم وضعها في حظائر مغلقة مع غلق فتحات التهوية خاصة مساء.

ثانيا بالنسبة للدواجن

يجب الاهتمام بالتدفئة خاصة في الكتاكيت حديثة الفقس.

بالنسبة لعنابر الدواجن التسمين والبياض يجب قفل فتحات التهوية مع تشغيل الشفاطات.