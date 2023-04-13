التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 7.4% في مارس على أساس سنوي



أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفدرالي في ألمانيا أن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 7.4% في مارس آذار على أساس سنوي مقارنةً مع 8.7% في فبراير شباط وهو أدنى مستوى منذ 7 أشهر.

وجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 7.4%، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%،

وتراجعت أسعار الطاقة بقوة إلى 3.5% في مارس من 19.1% في فبراير، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع في مارس بنسبة 22.3%، مقارنة مع 21.8% في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل تضخم الخدمات إلى 4.8% في مارس من 4.7% في فبراير، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 2.1% في مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 2.0% في فبراير.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم عند 0.8% في مارس بما يتماشى مع التوقعات.