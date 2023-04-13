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الاقتصاد البريطاني يفشل بتحقيق نمو في فبراير

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعًا في فبراير شباط إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير كانون الثاني كان أقوى مما يُعتقد في البداية مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلًا.
             
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس 13 أبريل نيسان، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرًا يذكر على أساس شهري في فبراير شباط.
             
وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1%.
             
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير كانون الثاني إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%.
             
وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6% في مارس آذار كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنكلترا.
             
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد.

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