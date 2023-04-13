0.8 % ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية في أسبوع

وقال صندوق النقد العربي في "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"، إن القيمة السوقية لأسواق المالية العربية، حققت مكاسبا في نهاية الأسبوع المنتهي في7 أبريل 2023 بنحو 0.88 بالمائة، نتيجة تحسنها في ثمان بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعا في خمس بورصات عربية، وتصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على مستوى ارتفاع نسبة القيمة السوقية بنحو 2.52 في المائة.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية تقدمت البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنسبة 2.98 بالمائة.

وسجلت بورصة مسقط أعلى مستوى ارتفاع على صعيد القيمة المتداولة، وتصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى ارتفاع نسبة حجم التداول.

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل 2023 مرتفعًا بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى نحو 482.19 نقطة.