ارتفاع معظم مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع هامشي لمؤشر إيجي إكس 70، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 16774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 20072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 6978 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.

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