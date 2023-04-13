ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان لعام 2023 ميلاديا و1444 هجريا؛ حيث يوافق اليوم 22 رمضان ويحث المسلمين على الدعاء المفضل ترديده في هذا اليوم، وفي العشر الأواخر من رمضان يحرص الجميع على ترديد الدعاء المناسب للاستجابة.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان المبارك لترديدها في هذا اليوم عند أذان المغرب وعلى مائدة الإفطار.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان

اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

دعاء 22 رمضان

اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن وضغ الدين وغلبة الرجال، وهذا الدعاء يكن ترديدها لما ورد عن الني محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان يكثر من هذا الدعاء.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان مكتوب

- اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني.

- اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيها عبادة ألف شهر، ربي أدعوك وأرجوك حتى يقول الله يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي الليلة فقد غلب يقينه قدري.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان مستجاب

- اللهّم اجعل هذا الشهر بداية لصلاح حالي وسعادة حياتي وتحقيق أمنياتي ولا تخرجني منه إلا وأنا مقبول من عبادك الصالحين يارب العالمين.

- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وأَغْلِقْ عَنِّى أَبْوَابَ النِّيرَانِ، ووَفِّقْنِى فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ