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إمساكية رمضان 1444| موعد أذان المغرب 22 رمضان في القاهرة

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موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب

توفر بوابة الفجر الإلكترونية للمتابعين الكرام موعد أذان المغرب، حيث تنشر لكم في السطور التالية، وعلى مدار 30 يوم بداية من شهر رمضان 1444، تفاصيل موعد أذان المغرب، وإليكم الموعد اليوم الموافق 22 من شهر رمضان 1444، الخميس الموافق 13 من إبريل لعام 2023.

موعد أذان المغرب 22 رمضان في القاهرة

يكون الفجر عند الساعة 04:10 ص وموعد أذان المغرب اليوم 22 ابريل يكون في توقيت 06:28 م حيث بدأنا صوم رمضان من 13 ساعة و57 دقيقة وينتهى في اليوم الأخير عند 14 ساعة و47 دقيقة، بواقع من دقيقة واحدة إلى دقيقتين يوميا.

موعد صلاة المغرب والفجر في جميع المحافظات.. إمساكية رمضان 2023

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الأول الخميس 23 مارس
الفجر04:39 ص

المغرب06:15 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الثاني الجمعة 24 مارس
الفجر04:38 ص

المغرب06:16 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الثالث السبت 25 مارس
الفجر04:37 ص

المغرب06:16 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الرابع الأحد 26 مارس 

الفجر04:36 ص

المغرب06:17 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الخامس الاثنين 27 مارس
الفجر04:34 ص

المغرب 06:17 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم السادس الثلاثاء 28 مارس

الفجر04:33 ص

المغرب06:18 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم السابع الاربعاء 29 مارس
الفجر04:32 ص

المغرب06:19 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم الثامن الخميس 30 مارس

04:29 ص

06:20 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم التاسع الجمعة 31 مارس

04:28 ص

06:20 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر اليوم العاشر السبت 1 ابريل

04:26 ص

06:21 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالحادي عشر الاحد 2 ابريل

04:25 ص

06:22 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالثاني عشر الاثنين 3 ابريل

04:24 ص

06:22 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالثاث عشر الثلاثاء 4 ابريل

04:22 ص

06:23 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر الرابع عشر الاربعاء 5 ابريل

04:21 ص

06:23 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالخامس عشر الخميس 6 ابريل

04:19 ص

06:24 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر السادس عشر الجمعة 7 ابريل

04:18 ص

06:25 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالسابع عشر السبت 8 ابريل

04:17 ص

06:25 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر الثامن عشر الاحد 9 ابريل

04:15 ص

06:26 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر التاسع عشر الاثنين 10 ابريل

04:14 ص

06:27 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر العشرين الثلاثاء 11 ابريل

04:13 ص

06:27 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالواحد والعشرين الأربعاء 12 ابريل

04:11 ص

06:28 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالثاني والعشرين الخميس 22 ابريل

04:10 ص

06:28 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالثالث والعشرين الجمعة 23 ابريل

04:09 ص

06:29 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالرابع والعشرين السبت 24 ابريل

04:07 ص

06:30 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالخامس والعشرين الاحد 25 ابريل

04:06 ص

06:30 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر السادس والعشرين الاثنين 26 ابريل

04:05 ص

06:31 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر السابع والعشرين الاثنين 27 ابريل

04:03 ص

06:31 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالثامن والعشرين الاربعاء 28 ابريل

04:02 ص

06:32 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجرالتاسع والعشرين الخميس 29 ابريل

04:01 ص

06:33 م

امساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب - موعد أذان الفجر الثلاثين الجمعة 30 ابريل

04:00 ص

06:33 م

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