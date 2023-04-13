سفرة 22 رمضان.. المسقعة باللحمة المفرومة وعصير التمر هندي

في سفرة اليوم 22 من رمضان، نقدم لكم، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، وبطاطس بجانب عصير التمر هندي وحلويات القطايف اللذيذة، حيث يحرص موقع الفجر الإلكتروني على توفير أشهى الأكلات الرمضانية التي يمكن تقدميها على المائدة لأفراد الأسره بالمقادير المظبوطة وطريقة التحضير المناسبة.

المسقعة باللحمة المفرومة

المقادير

كيلو باذنجان رومى

نصف كيلو فلفل أخضر رومى

نصف كيلو لحم مفروم معصج

ربع كيلو طماطم

2 حبة بصل مفروم ناعم

2 ملعقة سمن

ملح وفلفل أسود وشطة حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة التحضير

نقشر الباذنجان على شكل دوائر ونضعه في الماء والملح حتى لا يتغير لونه، ثم نقطع الفلفل الأخضر إلى شرائح بالطول، ونقوم بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة.

تحضير الصلصة

نشوح البصل على النار مع ملعقة السمن إلى أن يذبل، ونضيف كمية الفلفل الأخضر وقلبيه مع البصل حتى يتغير لونه قليلا، ونقوم بإضافة مكعبات الطماطم ونقلبهم مع البصل والفلفل الأخضر، ثم نضيف القليل من الماء والملح والفلفل، ونترك الصلصة تتسبك، ثم نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة المعصجة.

تحضير الباذنجان

نصفي الباذنجان جيدا من الماء والملح، ونقلي الباذنجان في الزيت الساخن وقلبيه إلى ان يأخذ لونا ذهبيا، انقليه في مصفاة حتى نتخلص من الزيت الزائد أو مناديل مطبخ، ثم نقلى الفلفل الأخضر مع مراعاة عدم احتراقه مجرد أن يذبل وانقليه على المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ نقوم بإحضار قالب بايركس.

نرص طبقة من الباذنجان، ثم نرص فوقه طبقة من الفلفل، ثم طبقة من اللحم المفروم، وطبقة أخرى من الباذنجان والفلفل وأخيرا نقوم بإضافة الصلصة على الوجه ثم ندخل القالب للفرن حتى يأخذ لونًا ذهبيًا.

البطاطس المحمرة

المقادير

كيلو بطاطس

فنجان صغير من الخل

ماء ملح

التحضير

قومي بتقطيع البطاطس على شكل أصابع متساوية

اغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة ضعي الخل

ضعي البطاطس في الماء المغلي وغطيها واتركيها لخمس دقائق.

يمكن أن تطفئي النار أو تتركيها تغلي بها لدقيقتين صفي البطاطس من الماء ثم اقليها بشكل عادي بشرط غزارة الزيت جدًا

عصير التمر هندي

المقادير

قطعة من التمر الهندي الطبيعي

مياه مغلية

سكر

طريقة التحضير

نضع التمر الهندي الطبيعي في زجاجة ويفضل أن تكون من الزجاج.

نضيف على التمر القليل من المياه المغلية، ويترك لمدة 4 ساعات تقريبا.

يتم تركه في الثلاجة لمدة تتراوح ال4 ساعات.

يتم تصفية التمر الهندي من الشوائب ونضع علية السكر ووضعه في الثلاجة لحين التقديم.

القطايف

المقادير

عجينة قطايف جاهزة 500 غرام

قشطة

سكر

قرفة مطحونة

تحضير القطر

سكركوبان

ماء كوب

ماء زهر ملعقة صغيرة

ليمون حامض

طريقة التحضير

في قدر، ضعي السكر والماء.

أتركي الخليط ليغلي.

أضيفي عصير الليمون الحامض وماء الزهر واتركيه يبرد.

لتحضير القطايف:

ضعي ملعقة صغيرة من القشطة في وسط عجينة القطايف.

أضيفي السكر والقرفة حسب الرغبة.

أغلقي العجينة على نفسها بإحكام على شكل هلال.

في قدر من الزتت الغزير، قلّي قطع القطايف.

قليها في الزيت الحامي حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون.

أخرجي القطايف من الزيت وضعيها في القطر لبضع دقائق.