تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر


تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع وسط مكاسب قوية لمؤشر السوق الرئيسي على خلفية الارتفاع الكبير الذي سجلته بعض أسهم القطاع المصرفي في الدقائق الأخيرة من جلسة التداول، فيما شهدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوط بيعية نسبية مع اتجاه المستثمرين لتسييل أجزاء من محافظهم قبيل عطلات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.114 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.7 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.. فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.6 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55 % ليبلغ مستوى 17671.27 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.43 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 4485.55 نقطة.. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.14 % ليبلغ مستوى 2969.83 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية عطلة يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة أعياد القيامة المجيد وشم النسيم على أن يتم استئناف التداولات يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجاري.

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