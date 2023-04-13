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بملامح أفريقية.. فيلم الملكة كليوباترا يثير استياء المواطنين على السوشيال ميديا

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فيلم الملكة كليوباترا
فيلم الملكة كليوباترا

تصدر اسم فيلم الملكة كليوباترا من إنتاج نتفليكس، تريندات جوجل في مصر، حيث أثار بوستر الدعائي للفيلم استياء المواطنين على السوشيال ميديا بعدما عرض شكل الملكة كليوباترا بلامح أفريقية.

 

غضب من فيلم الملكة كليوباترا

خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعلان عن الفيلم الذي تعتزم شبكة نتفليكس طرحه خلال الأيام المقبلة تحت اسم QUEEN CLEOPATRA الملكة كليوباترا، والذي من المفترض عرضه في 10 مايو من الشهر المقبل على المنصة الشهيرة.

 

البوستر الترويجي لفيلم الملكة كليوباترا

وأعلن المتخصصون في الآثارعن غضبهم  بسبب استخدام صنّاع الفيلم وجه أسود للملكة كليوباترا، بجانب أن ملامحها أفريقية وليست مصرية، وهو الأمر الذي اعتبروه يدعم رواية حركة الأفروسنتريك والمتعصبة للعرق الأسود، إذ تزعم أن الحضارة المصرية أصلها زنجي إفريقي، فقد دعم الفيلم الوثائقي رواية حركة الأفروسنتريك، فقد صور الملكة كليوباترا، بشفاه غليظة، وأنف شديدة العرض، وهو الذي اعتبره رواد التواصل الاجتماعي أيضًا محاولة لسرقة تاريخ وحضارة مصر ونسبها لحضارات أخرى.

وعلّقت إحدى المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت على تويتر: " يبدو أن ما يقال عن إن نتفليكس لديها أجندة ما، أصبح مؤكدًا، فمؤخرًا طرحت المنصة البوستر الرسمي لأحدث أفلامها الوثائقية عن حياة "الملكة كليوباترا"، والفيلم من إنتاج جادا بينكيت سميث، وتظهر فيه الملكة كليوباترا أفريقية الملامح، سمراء البشرة".

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من جانبه كتب كبير الأثريين بوزارة الآثار مجدي شاكر على صفحته الشخصية فيسبوك: "لا بد أن يقف كل المصريين  ضد هذا الأمر، وضد هذه المنصة الغير مسئولة".

على الجانب الآخر طالب كثير من المتخصصين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وقف عرض الفيلم، بسبب التشويه المتعمد للحضارة المصرية، من خلال البوستر الترويجي والذي أعلن عنه من جانب نتفليكس.

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Elfagr.org
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