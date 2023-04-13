أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. «دلال تأخد هاتف شوقي وجعفر العمدة يشك في سيد»

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نقدم لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22، حيث لاقي المسلسل انتشارا جماهيريا كبيرا، ويتصدر التريند يوميا.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22

تصدرت الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة تريند جوجل، حيث يبحث جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته الفنان محممد رمضان عن ابنه، ويشك في سيد أخوه نظرا لأن سيد لم يرزق باطفال ولكن سيد يحلف لجعفر إنه ليس له دخل باختطاف ابنه، ويظل جعفر العمدة في حيرة.

بدأت الحلقة الجديدة من مسلسل جعفر العمدة، وهو يرى بلال شامة بعد طول انتظار ويجري ليمسك به ولكنه كشف له ان من طلب منه ذلك متواجد داخل منزله، وأنها ليست وداد، الأمر الذي جعل جعفر العمدة يحتار ويحاول معرفة منه شيء آخر وتفاصيل ىخرى ولكن بلال شامة يتعرض لحادث وتصدمه سيارة ويدخل العمليات.

على الصعيد الآخر تعرف عادية أنها حامل بعد إجراء اختبار عند الطبيب، وتتأكد من حملها، وتتحدث مع اصدقائها إنه ا مصدومة ولا تعرف رد فعل جعفر العمدة من الحمل، ولكنها تحدثت مع الملكة صفصف الشخصية التي تجسدها هالة صدقي وتطلب منها الكتمان وعدم إخبار أحد بحملها في هذا التوقيت.

ويجلس جعفر العمدة يبكي ويتألم، وتحاول دلال التي تجسد شخصيتها إيمان العاصي معرفة سبب غضبه ويؤكد لها وفاة بلال شامة ليطمئن قلبها ولكنها تظل في معرفة تفاصيل أكثر من خلال الحديث معه.

ويقوم منذر ريحانة الذي يجسد شخصية شوقي في المسلسل بوضع دلال في حيرة أنه كشف سرها، ولكنها تقوم بتأجير أشخاص للقيام بسرقة هاتفه، وبالفعل أخذت الهاتف الذي يوجد عليه الصورة التي تثبت إنه ا هي من قامت بتحريض بلال شامة على خطف ابن جعفر من 19 عاما.

ويقف جعفر العمدة أمام سيد وفي يده المصحف ليحلف سيد أنه لا يمكن أن يؤذي جعفر ولا يتسبب له في أي ضرر في يوم من الأيام ولا يخطف ابنه ويصدقه، ويتوجه إلى أحمد داش الذي يجسد شخصية سيف في المسلسل ويحاول أن يعرف مكان سلوى عثمان لمعرفة العلاقة التي كانت تربط والدة سيف ببلال شامة.

وفي طريقة إلى الإسكندرية يأتي له هاتف من نعيم ليؤكد له وفاة والد عايدة منذ وقت،لتنتهي الحلقة، وينتظر الجمهور باقي أحداث الحلقات التالية، حيث تصدر التريند المسلسل بإشادة الجمهورة بأداء النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي.