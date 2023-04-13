مواعيد عرض مسلسل «جت سليمة» والقنوات الناقلة

حظي مسلسل «جت سليمة» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي على إعجاب كبير لدي الجمهور، منذ بداية عرض اولى حلقاته.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لكم خلال السطور التالية موعد عرض الحلقة الجديد والقنوات الناقلة لها، حيث يتصدر التريند اليوم، ويشيد الجمهور بأداء المجمة دنيا سمير غانم.

مواعيد عرض مسلسل «جت سليمة» CBC، CBC دراما

تعرض الحلقة الجديدة اليوم من مسلسل "جت سليمة" على قناة cbc، الساعة 8.45 مساءا والإعادة الساعة 2.45 صباحا والساعة 2.30 ظهرا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساءا والإعادة الساعة 5.30 صباحا والساعة 11.15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة على شاشة ART حكايات

كما تعرض الحلقة الرابعة اليوم من مسلسل "جت سليمة" على قناة art حكايات الساعة 11:30 مساءً والإعادة غدًا الاثنين 11:30 صباحًا و5:30 مساءًا، وهذا بجانب عرضها على منصة Watch it الساعة 9 مساءا.

قصة مسلسل «جت سليمة»

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، وتدور قصة "جت سليمة" في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

فريق عمل مسلسل جت سليمة

مسلسل "جت سليمة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تتر مسلسل "جت سليمة"

قامت الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية "الحياة زي الكتاب" كتتر للمسلسل وظهرت بأكثر من لوك لأفت للأنظار، كما تم توجيه رسالة إهداء في الحلقة الأولى من مسلسل "جت سليمة" إلى الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز «إلى من أسعدونا وسيظلوا في قلوبنا إلى الأبد».