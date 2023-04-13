تعرف على مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 22

مسلسل ضرب نار.. تنشر بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل حول مسلسل ضرب نار بطولة النجمة ياسمين عبد العيز والنجم احمد العوضي، نوفر لكم تفاصيل حول مسلسل ضرب نار ومواعيد عرض الحلقة 22 والقنوات الناقلة.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار شهد منذ بداية عرضه أحداث مثيرة وشيقة والكوماندا جابر تألق في العمليات الخطيرة التي خاضها مع النجم القدير أحمد بدير، ومهرة تحاول مع أخوها الذي اكتشفته يدمن المخدرات، وزيدان يتشاجر مع زوجته الاولى وينتهي الحوار بطريقة غير لطيفة بين الطرفين، وتفاصيل أخرى شهدتها الحلقات السابقة لاقت تفاعل الجماهير عبر السوشيال ميديا.

ومسلسل ضرب نار يتصر تريند جوجل بعد عرض كل حلقة حيث يُعجب الجمهور بأداء ياسمين عبدالعزيز وإتقانها لدور مهرة الفتاة التي عاشت في شبرا وتألقت وحديثها مع جابر الكوماندا أنه لم يجد قوت يومه بطريقة غير متوقعة منها على الرغم من إنه تعشقه ولكنها رمت السلسلة التي أعطاها إياها في وجهه تعبيرا منها عن رفضه لها.

ضرب نار والقنوات الناقلة

وتلعب بطولة ضرب نار الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ويُعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، إذ تفاجأ زيدان ويلعب دوره ماجد المصري بأن مهرة تتناول حبوب منع الحمل منذ 5 سنوات، بينما تورط جابر الكوماندا ويجسد دوره أحمد العوضي، في تجارة غير مشروعة في مجال الأسلحة.

أبطال مسلسل ضرب نار الحلقة 22

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل ضرب نار لياسمين عبدالعزيز

مسلسل ضرب نار الحلقة 21 بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي.

ومسلسل ضرب نار من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.