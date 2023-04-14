جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 / 2023.. برشلونة يغرد منفردًا

يغرد كتيبة تشافي هيرنانديز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 نقطة بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



1 - برشلونة 72 نقطة.

2 - ريال مدريد 59 نقطة.

3 - أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4 - ريال سوسيداد 51 نقطة.

5 - فياريال 47 نقطة.

6 - ريال بيتيس 45 نقطة.

7 - أتلتيك بلباو 40 نقطة.

8 - أوساسونا 38 نقطة.

9 - رايو فاييكانو 37 نقطة.

10 - سيلتا فيجو 36 نقطة.

11 - جيرونا 35 نقطة.

12 - ريال مايوركا 34 نقطة.

13 - إشبيلية 32 نقطة.

14 - قادش 31 نقطة.

15 - خيتافي 30 نقطة.

16 - ألميريا 30 نقطة.

17 - بلد الوليد 29 نقطة.

18 – فالنسيا 27 نقطة.

19 - أسبانيول 27 نقطة.

20 – إلتشي 13 نقطة.