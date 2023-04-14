جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 / 2023.. برشلونة يغرد منفردًا

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني

يغرد كتيبة تشافي هيرنانديز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 نقطة بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة. 

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز.

txt

الدوري الإسباني.. موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقناة الناقلة والتشكيل

txt

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 والقناة الناقلة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 


1 - برشلونة 72 نقطة.
2 - ريال مدريد 59 نقطة.
3 - أتلتيكو مدريد 57 نقطة.
4 - ريال سوسيداد 51 نقطة.
5 - فياريال 47 نقطة.
6 - ريال بيتيس 45 نقطة.
7 - أتلتيك بلباو  40 نقطة.
8 - أوساسونا 38 نقطة.
9 -   رايو فاييكانو  37 نقطة.
10 - سيلتا فيجو 36 نقطة.
11 - جيرونا 35 نقطة.
12 - ريال مايوركا 34 نقطة.
13 -  إشبيلية  32 نقطة.
14 - قادش 31 نقطة.
15 - خيتافي  30 نقطة.
16 - ألميريا  30 نقطة.
17 - بلد الوليد 29 نقطة.
18 – فالنسيا 27 نقطة.
19 -  أسبانيول  27 نقطة.
20 – إلتشي 13 نقطة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني ترتيب الدوري الإسباني 2022 ترتيب الدوري الإسباني الممتاز رايو فاييكانو ريال مدريد ضد اوساسونا الدوري الاسباني الممتاز خيتافي ضد برشلونة نهائي كاس ملك اسبانيا تشافي هيرنانديز جدول ترتيب الدوري الاسباني
Elfagr.org

مواد متعلقة

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2022 / 2023.. أبرزها أتلتيكو مدريد وديربي كتالونيا

بسبب قضية نيجريرا.. برشلونة يهدد بترك الليجا الاسبانية واللعب في هذا الدوري

ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن إيقاف كهربا 8 مباريات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم قائد الأهلي

عاجل.. قائد الزمالك يغيب عن أول تدريب للجهاز الفني الجديد والسبب مثير

مفاجأة.. جوكر الأهلي يقترب من الزمالك

عاجل.. تفاصيل صفقة الـ100 مليون القريبة من قميص الأهلي وسط رعب الزمالك

عاجل.. فتوى الفيفا تحسم "إيقاف" كهربا من اللعب مع الأهلي

عاجل.. كولر يدرس منح فرصة جديدة " لمنبوذ الأهلي "

بعد تألقه.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد الجناح الطائر