ads

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 14-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي والتى ستضاف إليها إجازة شم النسيم وعيد القيامة المجيد لتعاود البنوك العمل يوم الثلاثاء المقبل، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراء وبيعا ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.44 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.55 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.64 جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (9-14) قرشا شراء وبيعا ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.10 جنيه للشراء و38.42 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.22 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.47 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

وعربيا سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع وسجل الدينار الكويتي 99.58 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن إيقاف كهربا 8 مباريات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم قائد الأهلي

عاجل.. قائد الزمالك يغيب عن أول تدريب للجهاز الفني الجديد والسبب مثير

مفاجأة.. جوكر الأهلي يقترب من الزمالك

عاجل.. تفاصيل صفقة الـ100 مليون القريبة من قميص الأهلي وسط رعب الزمالك

عاجل.. فتوى الفيفا تحسم "إيقاف" كهربا من اللعب مع الأهلي

عاجل.. كولر يدرس منح فرصة جديدة " لمنبوذ الأهلي "

بعد تألقه.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد الجناح الطائر