سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 14-4-2023

استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي والتى ستضاف إليها إجازة شم النسيم وعيد القيامة المجيد لتعاود البنوك العمل يوم الثلاثاء المقبل، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراء وبيعا ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.44 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.55 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.64 جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (9-14) قرشا شراء وبيعا ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.10 جنيه للشراء و38.42 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.22 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.47 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

وعربيا سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع وسجل الدينار الكويتي 99.58 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.