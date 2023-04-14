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إجازة البنوك.. عودة العمل بالقطاع المصرفي يوم الثلاثاء المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن البنك المركزي المصري مطلع الأسبوع المنتهي عن تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والأثنين المقبلين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

قال بيان رسمي صادر عن البنك المركزي أنه سيتم استئناف العمل في يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري.

ومن جانب أخر أعلن البنك المركزي عن مواعيد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء خلال الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ حتي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣.

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