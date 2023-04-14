البورصة اليابانية تغلق مرتفعة لليوم السادس على التوالي

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة السادسة على التوالي الجمعة 14 ابريل في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ يوليو تموز مدعوما بارتفاع وول ستريت خلال الليل وصعود سهم فاست ريتيلينغ المالكة لمتاجر يونيكلو.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 1.2% عند 28493.47 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.54% وهو الأكبر منذ نوفمبر تشرين الثاني.



وفي الولايات المتحدة، قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 1.3% وارتفع مؤشر ناسداك 2% خلال الليل.



وتقدمت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر شهرة في اليابان إذ ارتفع سهم سوني 1.68% ونينتندو 1.82%.



هذا وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر خلال الليل إلى دعم أسهم شركات الطاقة فارتفع سهم إيتوتشو وماروبيني 4.48 و3.35% على التوالي.



وصعد سهم فاست ريتيلينج إلى 9.75 بالمئة في أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2021.



ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 140 وهبط 69 واستقر 16.