مصلحة الضرائب تعلن موعد تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني



أكد "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على أنه إعتبارًا من ١٥ أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى سرعة الانضمام للمنظومة.



كما طالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي:

https://pos.eta.gov.eg



ولفت " مختار توفيق " إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.



وأشار " مختار توفيق " إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى الإطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

، مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الإستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).



وقال " مختار توفيق " إنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395، كما يمكن إرسال الإستفسارات علي الإيميل التالي: [email protected]