بدأت الأسواق في الازدحام من أجل شراء مستلزمات العيد وعلى رأسها كحك العيد وملابس العيد، ونستعرض فيما يلى أسعار كحك العيد 2023 في منافذ وزارة التموين والمحلات الشهيرة، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن ‏التخفيضات تصل إلي 25%.

وأكد التقرير على توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، موضحًا أنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ 150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى إنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

أعلن العبد عن قائمة اسعار منتجات حلويات العيد قبل اسبوعين من بدء احتفالات عيد الفطر، والتى شهدت زيادة في اسعار الكحك بقيمة تراوحت بين 25 جنيها إلى 40 جنيها، كما زادت اسعار البسكويت 25 جنيها إلى 35 جنيها، كما زادت اسعار البيتي فور 45 جنيه

حلواني العبد .. كيلو كحك سادة 170 جنيها.

حلواني العبد .. كيلو كحك ملبن 170 جنيها.

حلواني العبد .. كيلو كحك عجمية 170 جنيها.

حلواني العبد .. كيلو كحك مشكلت 180 جنيها.

حلواني العبد .. كيلو كحك عين جمل 220 جنيها



أسعار الكحك والبسكويت 2023.. حلواني العبد

وفيما يخص أسعار الكحك والبسكويت 2023 ومنافذ البيع جاءت كالتالي:

حلواني العبد .. سعر كيلو البسكويت يبدأ من 100 جنيه.

حلواني العبد .. سعر كيلو القراقيش المحشوة بالعجوة يبدأ من 100 جنيه.

حلواني العبد .. سعر كيلو القراقيش المحشوة بالملبن يبدأ من 100 جنيه.

حلواني العبد .. سعر كيلو الكحك السادة يبدأ من 120 جنيهًا.

حلواني العبد .. سعر كيلو الكحك بالمسكرات يبدأ من 150 جنيهًا.

حلواني العبد .. سعر كيلو البيتي فور المشكل يبدأ من 160 جنيهًا.

حلواني العبد .. سعر كيلو الغريبة باللوز يبدأ من 150 جنيهًا.



أسعار كحك العيد من العبد 2023:

حلواني العبد .. سعر كيلو كحك السادة إلى 170 جنيها.

حلواني العبد .. سعر كيلو كحك ملبن من العبد إلى 170 جنيها.

حلواني العبد .. سعر كيلو كحك عجمية من العبد إلى 170 جنيها.

حلواني العبد .. سعر كيلو كحك مشكلت إلى 180 جنيها.

حلواني العبد .. سعر كيلو كحك عين الجمل إلى 220 جنيها.

حلواني العبد .. سعر كيلو كحك فسدق إلى 240 جنيها.

حلواني العبد .. سعر كيلو معمول عجوة إلى 170 جنيها.



أسعار كعك العيد 2023.. من اٍيتوال

كعك سادة 24 قطعة 65 جنيه (نصف كيلو تقريبًا).

كعك سادة 48 قطعة130 جنيه (كيلو تقريبًا).

كعك ملبن 24 قطعة 65 جنيها (نصف كيلو تقريبًا).

كعك ملبن 48 قطعة 130 جنيها (كيلو تقريبًا).

كعك عجوة 24 قطعة 65 جنيها (نصف كيلو تقريبًا).

كعك عجوة 48 قطعة 130 جنيها (كيلو تقريبًا).

كعك عين جمل 24 قطعة 90 جنيها (نصف كيلو تقريبًا).

كعك عين جمل 48 قطعة 175 جنيها (كيلو تقريبًا).

كعك عجمية 24 قطعة 65 جنيها (نصف كيلو تقريبًا).

أسعار كحك العيد 2023.. من حلواني تسيباس



حلواني تسيباس .. علبة ميكس 4 باكيت 180 جنيها.

حلواني تسيباس .. علبة ميكس 6 باكيت 290 جنيها.

حلواني تسيباس .. علبة ميكس 8 باكيت 390 جنيها.

حلواني تسيباس .. علبة ميكس 10 باكيت 485 جنيها.

حلواني تسيباس .. علبة ميكس 12 باكيت 595 جنيها.



أسعار كحك العيد 2023.. من تسيباس Tseppas

كحك سادة 96 جنيه

كحك ملبن 94 جنيه

كحك عجوة 94 جنيه

كحك عجمية 136 جنيه

كحك جوز 190 جنيه

كحك بندق 190 جنيه

كحك فستق 230 جنيه

غريبة سادة 94 جنيه

غريبة فستق 230 جنيه



أسعار كحك العيد 2023.. من تسيباس Tseppas

بيتي فور عادي 100 جنيه

بيتي فور لوكس 160 جنيه

بسكويت نشادر 70 جنيه

بسكويت جوز هند 76 جنيه

بسكويت برتقال 76 جنية

بسكويت شيكولاته 76 جنية

بسكويت كوكتيل 76 جنية

منين سادة 54 جنية

منين عجوة 54 جنية منين

عجوة سمسم 54 جنية



أسعار كحك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية



كما طرحت شركات المطاحن والمخابز التابعة لوزارة التموين معلبات كحك العيد المشكلة بقائمة الأسعار التالية:

• علبة مشكله 1 كيلو كعك سادة وبسكويت 120 جنيها.

• علبة مشكله 2 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

• علبة مشكله 2.5 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

• علبة مشكله 3 كيلو كعك بسكويت بيتيفور غريبة 350 جنيها.

أسعار معلبات كحك العيد الفاخر بالمكسرات

سعر علبة كحك اليد الفاخر بالمكسرات وزن 1.5 يتراوح 235 جنيها ( علبة شفافة)

سعر علبة كحك العيد بالمكسرات وزن 2 كيلو يتراوح 310 جنيهات (علبة كرتون)

سعر علبة كحك العيد بالمكسرات وزن 3 كيلو يتراوح 485 جنيها (علبة كرتون)

سعر علبة كحك العيد بالمكسرات وزن 4 كيلو يتراوح 625 جنيها (علبة كرتون)

سعر علبة كحك العيد بالمكسرات وزن 5 كيلو يتراوح 800 جنيه (علبة كرتون)



أسعار كحك العيد 2023.. من حلوانى لى لودى



كيلو كحك عجوه علبة صاج سعر ٧٨ جنيه

كيلو كحك ملبن علبة صاج سعر ٧٨ جنيه

كيلو كحك ساده علبة صاج سعر ٧٨ جنيه

كيلو كحك عجميه علبة صاج سعر ٨٨ جنيه

كيلو كحك مكسرات علبة صاج سعر ١٠٥ جنيه

كيلو كحك عين جمل علبة صاج سعر ١٢٠ جنية

كيلو كحك كوكتيل علبة صاج سعر. ١٠٥ جنية

كيلو غربيبه مخصوص علبة صاج سعر ١٠٥جنية

كيلو بتى فور مخصوص علبة صاج سعر ١٠٠ جنية

كيلو بسكويت مشكل علبة صاج سعر ٧٥ جنية

كيلو بسكويت نشادر علبة صاج سعر ٧٥ جنية

كيلو قرص ساده أو عجوه علبة صاج سعر ٥٦ جنية

كيلو منين ساده أو عجوى علبة صاج سعر ٥٦ جنية

كيلو كعب غزال علبة صاج سعر ٧٠ جنية

كيلو شكلمه علبة صاج سعر ٨٠٠ جنيه



أسعار كحك العيد 2023 في منافذ أهلا رمضان 2023

كحك العيد 2023.. علبة كحك العيد 2 كيلو بسعر 250 جنيها.

كحك العيد 2023.. علبة كحك العيد 2.5 كيلو بسعر 300 جنيه.

كحك العيد 2023.. علبة كحك العيد 3 كيلو بسعر 350 جنيها.

أسعار كحك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية

- كحك العيد 2023.. كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كحك العيد 2023.. كيلو كعك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

- كحك العيد 2023.. كيلو كعك عين جمل 150 جنيها.

- كحك العيد 2023.. كيلو بيتي فور 160 جنيها.

- كحك العيد 2023.. كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

- كحك العيد 2023.. كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

- كحك العيد 2023.. كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

- كحك العيد 2023.. كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كحك العيد 2023.. كيلو قراقيش 100 جنيه.