بمشاركة 1000 لاعب و100فريق من 6 محافظات.. سيتي كلوب طنطا يتوج بلقب بطل أبطال سيتى كلوب

في أمسية كروية رمضانية رائعة،

توج فريق سيتي كلوب طنطا بلقب بطل أبطال دورة سيتى كلوب بعد فوزه علي فرع كفر الشيخ بنتيجة 4/1، في المباراة النهائية للدورة الرمضانية الثانية لأندية سيتي كلوب، والتى امتهت فعالياتها مساء أمس الخميس.

واستضاف نادي سيتي كلوب بنها نهائي الدورة الرمضانية الثانية لأندية سيتي كلوب لحسم لقب بطل أبطال سيتى كلوب، بمشاركة شباب من ممثلي 6 محافظات من اندية سيتى كلوب و100 فريق باجمالي عدد 1000 لاعب من فروع كفر الشيخ والعبور وشبين الكوم وطنطا وبنها واسوان وبمشاركة فرق من حياة كريمة والتحالف الوطنى.

وقام بتوزيع الجوائز الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة سيتى كلوب والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، وتقدم مصطفي عزام بالشكر لقطاع النشاط الرياضى وادارات الفروع على كفاءة التنظيم، فى حضور اعضاء مجلس الادارة وخبراء كرة القدم الكباتن محمد وهبة وعلاء نبيل واسامه عرابى وغانم سلطان وسيد معوض ومحمد عبد الجليل.

وعلي هامش المباراة النهائية، قدم لاعبو ولاعبات أكاديمية سيتي كلوب في الكاراتيه فاصلا من الاستعراضات والمهارات نال إعجاب الحضور.

وتعتبر بطولة سيتي كلوب من أكبر البطولات الرمضانية في مصر، وقد تمكنت أندية سيتي كلوب من تنظيم النسخة الأولى للبطولة في العام الماضي بشكل مُلفت مما شجع كيانات وشركات كبرى للتعاون والمشاركة في النسخة الثانية التي تنطلق خلال الساعات المقبلة.



وتصل جوائز البطولة إلى 100 ألف جنيه، وتقام من خلال أدوار تأهيلية في خمس مدن، ثم بطولة الأبطال ويلتقي فيها الفائزون من كل مدينة، وتقام بطولة الأبطال في سيتي كلوب بنها.

وعن مشاركة مؤسسة حياة كريمة في الدورة، أكدت عهود وافي أن المؤسسة على ثقة كبيرة من المستوى الذي تظهر به البطولة نظرًا لما تتمتع به أندية سيتي كلوب من خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.



كما أشادت نهى طلعت بتعاون التحالف مع أندية سيتي كلوب في مشروعات ومبادرات سابقة شجعتهم على المشاركة في البطولة الرمضانية.



وباتت بطولات سيتي كلوب الرمضانية تشكل مظهرا مميزا للشهر المبارك، بعدما نجحت أندية سيتى كلوب في نقل الدورات الرمضانية إلى احترافية الملاعب المجهزة، وبعدما كانت مجرد " لعبة للتسلية" وممارسة الرياضة بين الأصدقاء والأقارب، تحولت إلى "استثمار مالي" ومحط تنافس بين الشركات والمؤسسات التي تنظم الدورات بطرق لافتة وبرعاية ضخمة.