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أسوان يكرم المهندس ممدوح عيد ونادي بيراميدز

الفجر الرياضي
ممدوح عيد
ممدوح عيد

حرص المستشار الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان على تكريم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على هامش مباراة الفريقين في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا هاما على حساب أسوان بملعب استاد أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم فخري لاكاي "هدفين"، وبلاني توريه هدف، في إطار لقاءات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

وعبر رئيس نادي أسوان على ترحيبه الشديد بالمهندس ممدوح عيد ونادي بيراميدز في مدينة أسوان، متطلعا إلى مزيد من التعاون المشترك بين الناديين في المستقبل القريب، كما وجه رئيس بيراميدز كامل الشكر لمسئولي أسوان على الاستقبال الحافل متمنيا التوفيق للنادي في المرحلة المقبلة.

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وهنأ رئيس أسوان، الرئيس التنفيذي على الانتصار الذي حققه الفريق بثلاثية نظيفة والأداء الرائع ومشيدا بنادي بيراميدز والإضافة التنافسية الكبيرة التي أضافها للكرة المصرية، ومؤكدا على أن التجربة مهمة والفريق وضع نفسه بين الكبار في أسرع وقت ممكن.

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