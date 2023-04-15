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التضخم يقفز في قطر خلال مارس

الاقتصاد
التضخم يقفز فى قطر
التضخم يقفز فى قطر خلال مارس

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 4.01% على أساس سنوي، وبنسبة 0.20% قياسًا بشهر فبراير الذي سبقه بتأثير من ارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسية.

وأظهرت بيانات التضخم في قطر الشهر الماضي على أساس سنوي ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء بنسبة 8.65%، وزيادة أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63%.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد تراجعات أسعار ثلاث مجموعات رئيسية في مقدمتها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84%، مقابل استقرار مجموعة التبغ دون تغيير.

التضخم التضخم في قطر ارتفاع اسعار السلع في قطر
Elfagr.org
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