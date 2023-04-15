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تجهيز 2218 مسجدا لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بقنا

محافظات
صلاة العيد
صلاة العيد

أعلنت محافظة قنا، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أى معوقات.

حيث انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، من تجهيز 2218 مسجد لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وأن صلاة العيد ستتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، فضلا عن فتح الساحات العامة لإقامة صلاة العيد بالتنسيق الكامل بين مديرية الأوقاف والمحافظة.

صلاة الجمعة وزارة الأوقاف صلاة عيد الفطر مديرية الأوقاف تكامل ضوابط عيد الفطر المبارك
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