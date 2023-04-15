محافظ قنا: خطة متكاملة وحملات تموينية على مدار أيام عيد الفطر

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وجه بوضع خطة متكاملة بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لشن حملات تموينية على مدار أيام العيد للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى التفتيش علي الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وكانت أعلنت محافظة قنا، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أى معوقات.

حيث انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، من تجهيز 2218 مسجد لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وأن صلاة العيد ستتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، فضلا عن فتح الساحات العامة لإقامة صلاة العيد بالتنسيق الكامل بين مديرية الأوقاف والمحافظة.

قام مرفق الاسعاف في محافظة قنا، بوضع خطة لتوزيع 101 سيارة إسعاف نموذجية و3 سيارة نمطية و2 سيارة دعم سريع على اماكن الصلاة والمنتزهات والحدائق العامة وعلى الطرق السريعة وداخل المدن للاستجابة الفورية مع أي طوارئ.

رفعت مديرية الصحة بقنا، حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لإستقبال أى حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ والأمصال اللازمة وأكياس الدم بكميات إضافية لمواجهة أي حالات طارئة، مع وقف الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد.