محافظ الدقهلية يحيل 139 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن.

واسفرت عن تحرير 139 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر وطلخا وبنى عبيد ودكرنس ومنيه النصر وتمى الأمديد والمنزلة وجمصة والجماليه ونبروه وبلقاس والمطرية ومحلة دمنه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 19 محضر نقص وزن و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و2 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها20 شيكارة و60 محضر عدم إعلان عن الاسعار و14 محضر عدم وجود شهادة صحية و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و9 محاضر سلع مجهولة المصدر و12محضر ذبح خارج السلخانة و6 محاضر عدم الاعلان عن أسعار المقررات التموينية.

و4 محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص ومحضر عدم إعلان عن مخازن ومحضر سلع دون فواتير ومحضر تبديد حرز ومحضر غش تجارى ومحضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) وتم التحفظ على 270 كرتونة رنجه فئة 25 كجم باجمالى 4.75 طن اسماك هارينج رنجه و480 كجم لحوم متنوعة و30 كجم فسيخ و80 كجم سردين وكميات من علب السجائر و500 كجم علف و480 كجم رده وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة،ففي مركز ومدينة نبروه باشراف المحاسب محمد البسيوني ونتابعة، السيد عاطف سعد نائب رئيس المركز وبمركز ومدينة بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة، وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة السيد احمد حمدي رئيس المدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.