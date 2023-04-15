ننشر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2023

تريد جماهير كرة القدم معرفة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2023، وذلك بعد انتهاء مباريات الأهلي والزمالك في الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفيما يلي نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

هدافي الدوري المصري الممتاز

هدافي الدوري المصري الممتاز.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سجل النجم الأنجولي كريستوفر مابولولو هدفين في فوز الاتحاد في الدقيقتين 6 و81، وأحمد عادل الهدف الثالث في الدقيقة 90، بينما سجل هدف سموحة الوحيد محمد عصام في الدقيقة 90+3.

وحافظ مابولولو بهدفيه على صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما وصل رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا، ويليه في المركز الثاني أحمد الشيخ نجم غزل المحلة برصيد 9 أهداف.

فيما يأتي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وهداف الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب جدول هدافي الدوري المصري الممتاز على النحو التالي: