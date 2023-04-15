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ننشر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2023

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مابولولو، هداف الدوري
مابولولو، هداف الدوري المصري الممتاز

تريد جماهير كرة القدم معرفة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2023، وذلك بعد انتهاء مباريات الأهلي والزمالك في الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفيما يلي نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

 

هدافي الدوري المصري الممتاز

هدافي الدوري المصري الممتاز.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سجل النجم الأنجولي كريستوفر مابولولو هدفين في فوز الاتحاد في الدقيقتين 6 و81، وأحمد عادل الهدف الثالث في الدقيقة 90، بينما سجل هدف سموحة الوحيد محمد عصام في الدقيقة 90+3.

وحافظ مابولولو بهدفيه على صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما وصل رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا، ويليه في المركز الثاني أحمد الشيخ نجم غزل المحلة برصيد 9 أهداف.

فيما يأتي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وهداف الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري 2022/2023 والقناة الناقلة والتشكيل

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري 2022/2023 والقناة الناقلة والتشكيل

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب جدول هدافي الدوري المصري الممتاز على النحو التالي: 

 

  1. مبابولولو، الاتحاد السكندري، 13 هدفا.
  2. أحمد الشيخ، غزل المحلة، 9 أهداف.
  3. أحمد سيد زيزو، الزمالك، 8 أهداف.
  4. محمد حمدي زكي، أسوان، 8 أهداف.
  5. رزقي حمرون، فاركو، 8 أهداف.
  6. رفيق كابو، إنبي، 7 أهداف.
  7. محمد شريف، الأهلي، 7 أهداف.
  8. أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف.
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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل اليوم 13/4/2023
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