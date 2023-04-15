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سيلين ديون تطلق أول ألبوم لها منذ إعلان مرضها

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سيلين ديون
سيلين ديون

تصدرت المغنية العالمية سيلين ديون محرك بحث جوجل اليوم في مصر، حيث أطلقت سيلين ديون أول ألبوم لها منذ إعلان مرضها في نهاية العالم الماضي، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل البوم سيلين ديون الجديد.

 

البوم سيلين ديون الجديد

البوم سيلين ديون الجديد.. فاجأت المغنية سيلين ديون جمهورها بمفاجأة سارة للغاية بعد الإعلان عن إطلاق أغنيات جديدة هى الأولى لها منذ الإعلان عن مرضها نهاية العام الماضى، حيث سبق وأعلنت المغنية الكندية فى ديسمبر أنها تعانى من حالة عصبية نادرة.

الألبوم الجديد يتضمن أعمالًا موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه، بينها خمس أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة وتصدر هذه المجموعة الموسيقية في 12 مايو، بالتزامن مع طرح الفيلم في دور السينما الكندية.

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ويعد هذا هو الألبوم هو الأول لها منذ عام 2019، وقالت سيلين ديون فى بيان تناقلته المواقع العالمية حول ذلك: "لقد استمتعتُ كثيرًا بصنع هذا الفيلم، وحصلتُ على امتياز الظهور جنبًا إلى جنب مع الممثلين الموهوبين بريانكا شوبرا، جوناس وسام هيوغان في أول فيلم روائي طويل لي، هو هدية سأعتز بها إلى الأبد".

واستكملت: "أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة".

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