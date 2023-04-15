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نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

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نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم

نقدم لكم نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023، حيث أنهى فريق مانشستر سيتي مباراته أمام ليستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي بالتقدم بثلاثية مقابل هدف.

 

نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

نتيجة مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023.. سجل ثلاثية مانشستر سيتي جون ستونز في الدقيقة الخامسة وإرلينج هالاند "هدفين" في الدقيقتين 13 و25.

وبدء المام سيتي المباراة بقوة بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأهدر السيتي أول فرصة في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة عرضية من بيرناردو سيلفا من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها محرز بتسديدة من على القائم الثاني ولكن تصدى لها أحد المدافعين لتمر بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 / 2023 بعد فوز مانشستر سيتي أمام ليستر

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي اليوم السبت 15/4/2023 في الدوري الإنجليزي

ونجح مان سيتي من افتتاح التسجيل بعد دقيقة واحدة عندما سدد جون ستونز الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتمر أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 11 لصالح مان سيتي بعدما لمست الكرة يد ويلفريد نديدي.

ونجح هالاند في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وجاء الثالث لصالح مان سيتي والثاني لصالح هالاند في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من دي بروين لينفرد النرويجي بالحارس ويضع الكرة في الشباك.

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