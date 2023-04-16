"مصر الخير" تعلن وصول خيام رمضان لجميع المحافظات.. وتوزيع مليون وجبة

تواصل فرق عمل وقطاعات مؤسسة "مصر الخير" قبل أيام قليلة من انتهاء أيام شهر رمضان المبارك، في كتابة قصص النجاح والوصول للأسر الأكثر استحقاقا في مختلف ربوع مصر في إطار حملة "إفطار صائم" التي نفذتها المؤسسة للعام الحادي عشر على التوالي.

وقال أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بالمؤسسة، إن حملة "إفطار صائم" تأتي في إطار حملة "كل باب خير وراه مصر الخير" مستعرضا النجاحات اللي حققتها المؤسسة في ملف وجبات إفطار رمضان والسحور، موضحا أنه حتى الأن تم توزيع نحو 825 ألف وجبة إفطار في 27 محافظة بمتوسط يوميا من 30 ألف إلى 40 ألف وجبة افطار صائم من خلال التوزيع المنزلي وفقا لعدد أفراد الأسرة المستحقة.

وأضاف أحمد يوسف، أنه فيما يتعلق بوجبات السحور فيتم يوميا توزيع عدد وجبات تتراوح بين 28 و36 ألف وجبة يوميا بمختلف القرى على حسب عدد أفراد كل أسرة، موضحا أنه تم خدمة نحو 500 قرية حتى الان بإجمالي 800 الف وجبة سحور.

وعن الخيام الرمضانية التي أقامتها مؤسسة مصر الخير هذا العام، أوضح أحمد يوسف أن عدد الخيام بلغ 32 خيمة منتشرة في المحافظات وتم خدمة مالا يقل عن 1050 قرية حتى الان ويستمر العمل بشكل منتظم حتى نهاية شهر رمضان للوصول لمليون وجبة إفطار على الأقل، مؤكدا أن الخيام حققت نجاحا كبيرا وحققت الهدف منها ودعمت مفهوم التكافل الاجتماعي، بعد توقفها منذ جائحة كورونا في 2020 لتعود هذا العام برسم البسمة على وجوة الأسر الأكثر استحقاقا في جميع ربوع مصر.

وأوضح أن خيمة الإفطار تخدم 500 مستحق يوميًا على مدار شهر رمضان الكريم إضافة إلى الفعاليات الثقافية والاجتماعية لإدخال جو البهجة والسرور بالخيمة من خلال انشطة ثقافية وإنشاد ديني، مشيرا إلى برنامج الإفطار الجماعي لقرية بالكامل والذي يشمل 1000 وجبة غذائية ساخنة إضافة إلى وجبة السحور.

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