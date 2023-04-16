مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية: مليشا الدعم السريع كانت جزء من القوات المسلحة ولكنها تمردت عليه

قال مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن مليشا الدعم السريع كانت جزء من القوات المسلحة ولكنها تمردت عليه.

وأضاف أن الجيش السودان يتفوق عليهم وأكبر من مليشا الدعم السريع وعليهم العودة سريعا ووقف احتلالهم وكل ما يقومون به.

وأوضح مندوب السودان، أن مصر تناشد الحكومة السودانية بالحفاظ على كافة مصالحها واستثمارها وبعثاتها بشكل كامل داخل الدولة السودانية

وأشار مندوب السودان، إلى أن موقف الدول العربية مشرف وداعم للدولة السودانية.

وحمل مندوب السودان، المليشا عن الأوضاع الحالية وطالبها بالتوقف فورا لأن القوات المسلحة ملتزمة بضبط النفس.

وأشار إلى السيطرة الكاملة للقوات المسلحة على الأرض، وأن هناك حرب إعلامية وأكاذيب يتم ترويجها لا أساس لها من الصحة.

وقد حذرت مصر من خطورة الأوضاع في السودان ودعت إلى ضرورة التحرك من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مقر رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.