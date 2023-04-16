جمعية رجال الأعمال الأردنيين: هناك أفاق واعدة للتعاون المشترك مع مصر والعراق بمجالات الطاقة والصناعة

جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أشادت بالتعاون المصري- الأردني- العراقي، مؤكدة وجود آفاق واعدة للتعاون الاستثماري والتجاري المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والتعاون في مجال المناطق الصناعية المشتركة.

وقال أمير هشام الخبير الاقتصادى، إن التعاون الاقتصادي العربي بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أهمية التعاون الثلاثى المصري الأردني العراقي، حيث يشكل فرصة واعدة لتحقيق تكامل صناعي بين الدول الثلاث.

وشدد على ضرورة تنفيذ مجموعة مشروعات مشتركة في أقرب وقت، لتعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.

وأضاف أنه من وجهة نظر القطاع الخاص، فإن من أهم الآليات التي يمكن اتباعها للوصول للتكامل الاقتصادي بين هذه الدول هي من خلال وضع برامج عمل زمنية تتضمن أولويات كل دولة وما تتطلع إليه، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة، إلى جانب متابعة مختلف الاتفاقيات التي تم توقعيها في إطار هذا التعاون الثلاثي، إضافة إلى تحديد آليات موحدة لمتابعة المشاريع المشتركة، وهو ما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس المشترك في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن مشاريع الربط الكهربائي تشكل أهمية كبيرة، خاصة وأنها تساهم في جعل الأردن مركزًا إقليميًا في تصدير الطاقة إلى دول المنطقة، ويعزز دوره الإقليمي في مجال الكهرباء، بما يساهم في تسويق الأردن على المستوى الإقليمي من خلال الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، كما تساهم في تعزيز استقرارية الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة مع الأردن.

وأشار إلى أنه هناك العديد من مشاريع الربط الكهربائي الواعدة منها: الربط الكهـربائي الأردني السعودي، والربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ولبنان، إلى جانب وجود تجارب ناجحة عديدة في مجال الربط الكهربائي منها الربط الكهربائي بين الأردن ومصر.