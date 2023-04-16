أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم للأقارب والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم، أصدرت الحكومة المصرية، قرار رسمي مطلع الأسبوع الحالي، كشفت فيه أن إجازة شم النسيم يوم الاثنين المقبل 17 إبريل، ومن يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل وحتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، كموعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم

ويحل موعد شم النسيم 2023، غدا الاثنين الموافق 17 أبريل الجاري، أي في شهر رمضان المبارك، ويبحث الأهل والأقارب والأصدقاء عن أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم.

1- أرسل لك أفضل عبارات التهنئة لعيد شم النسيم، وأهديك الورود والزهور في هذه المناسبة السعيدة.

2- قبل انشغال جميع الخطوط حبيت أقولك كل عيد شم نسيم وأنت مبسوط.

3- لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين حبينا نقولهم كل سنة وأنتم طيبين.

4- يجعل يومك سعيد وأيامك كلها عيد وتبقى قمر ف لبسك الجديد وأتمنى لك شم نسيم سعيد.

5- في عيد الربيع أهديك باقة من الورود على أن تظل معي لباقي العمر.

عبارات تهنئة واتساب للأصدقاء

1- بعدد أوراق الأشجار وبثمار الفواكه التي تنضج في فصل الربيع أهدي لك أرق التهاني والأمنيات بدوام الصحة والعافية وأن تعم السعادة حياتك يا أعز الأصدقاء عيد ربيع سعيد.

2- بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني كل شم نسيم وأنت بخير.

3- تهنئة من الوريد للوريد، وقبل الزحمة في المواعيد، كل شم نسيم وأنت سعيد.

4- دد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنئك قبل البشر بشم النسيم يا قمر.

5- تهنئة مليانة ورد وفل أرسلها قبل شم النسيم ما يهَلْ علشان أكون قبل الكل كل سنة وأنت في قلبي يا سيد الكل.

6- يا زهرة الفل قرب شم النسيم يطل أهنئك قبل الكل وأقولك كل سنة وأنت طيب.