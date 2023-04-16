موانئ البحر الأحمر تتداول 37 ألف طن بضائع



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و735 شاحنة، و28 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1247 راكبا.. مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع، و400 شاحنة، و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34 ألف طن بضائع، و335 شاحنة، و3 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا وصلت إليه السفينتان (الحرية، وبوسيدون إكسبريس) وغادرته السفينتان (أمل ودليلة)، و(Bos Ange "l") عليها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، فيما جرى تداول 2400 طن بضائع، و357 شاحنة بميناء نويبع البحري، ويستعد الميناء لرحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (سينا، وأيلة، وبريدج).