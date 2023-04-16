ميناء دمياط يتداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم استقبال السفينة (سإء سشءز 74) والتي ترفع علم بال أو ويبلغ طولها 190م وعرضها 31م القادمة من روسيا وعليها 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، موضحة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18578 طنا شملت 9584 طن يوريا صب، و372 طن نشارة صب، و3435 طن رمل و100 طن مولاس و5087 طن بضائع متنوعة.

ولفتت الهيئة إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41310 أطنان شملت 1624 طن أرز معبأ، و10159 طن ذرة، و12611 طن قمح، و885 طن صويا، و767 طن خشب زان، و6090 طن زيت طعام، و3974 طن حديد و5200 طن بضائع متنوعة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1488 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 176 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2005 حاوية مكافئة.

ونوهت بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 160 ألفا و241 طنا، وبمخازن القطاع الخاص بلغ 126 ألفا و326 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2563 طن قمح متجهين لكوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 4640 شاحنة.