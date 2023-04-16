مجموعة السبع تتفق على تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري



تعهدت دول مجموعة السبع بتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة المتجددة.

وتم التوصل لهذا الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المشحونة بين اليابان والأعضاء الآخرين.

وسعت الاقتصادات الأكثر تقدمًا للاستجابة للانتقادات بأنهم يتراجعون عن أهداف المناخ بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقًا للاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اجتماعهم الذي انطلق في اليابان اليوم الأحد، تعهدت المجموعة بتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة حتى يتم الوصول إلى مستويات صفر انبعاثات كربون في أنظمة الطاقة بحلول 2050.

وكانت اليابان قد اعترضت إضافة تلك العبارة في المسودة الأولية، لكن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تفاوضوا بنجاح من أجل تضمينها.

كما تعهدت المجموعة بزيادة سعة طاقة الرياح البحرية بشكل جماعي بنحو 150 جيجاوات بحلول 2030، وسعة الطاقة الشمسية لأكثر من تيراواط.

كما وافقوا على خفض التأثير الروسي في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة النووية.