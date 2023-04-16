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صندوق الأوبك يتعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" في تعزيز مشاريع التنمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أبرم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، اتفاقية تعاون جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، بهدف تعزيز دعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل من خلال تحسين مرحلة الإعداد لهذه المشاريع وتوفير المساعدة الفنية.

ووصف البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، الاتفاقية الجديدة بأنها مثال ممتاز للتعاون المؤسسي والتكامل لصالح مشاريع التنمية في الدول الشريكة، وعبّر صندوق الأوبك عن تطلعه إلى أن تصبح هذه الاتفاقية نواة للعديد من المشاريع الناجحة؛ وأوضح أن الصندوق خصص 2 مليون دولار لدعم عمليات تحديد وتصميم وتطوير مشاريع التنمية المشتركة بين الجانبين، وتغطية تكاليف المرحلة المبكرة الخاصة بإعداد المشاريع والمساعدة في جعل المشاريع مناسبة وجاهزة للتمويل.

وثمّن "صندوق الأوبك"، علاقة التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأكد أن المؤسستين تشتركان في العديد من الأنشطة، التي تهدف إلى تحسين حياة الناس في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويتعاونان في دول آسيا الوسطى، حيث يشمل التعاون تسهيلات لتقاسم مخاطر التمويل التجاري بقيمة 50 مليون دولار، والتمويل المشترك لأكثر من 20 مشروعًا في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على مشاريع مكافحة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي.

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