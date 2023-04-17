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أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 17-4-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين، مع تعطل القطاع المصرفي بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

اسعار الدولار بنك مصر سعر الدولار البنك الاهلي عيد القيامة شم النسيم
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