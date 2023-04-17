أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16-4-2023

استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن شهد ارتفاع قياسى خلال تعاملات الأسبوع الماضى بالرغم من تقليص المعدن الأصفر لمكاسبه بختام تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2165 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2600 جنيه، وبلغ جرام الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيهًا، وحقق جرام الذهب عيار 14 نحو 1517 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18200 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة الرابع عشر من أبريل نيسان مسجلة خسائر أسبوعية، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل ثاني أعلى سعر تسوية على الإطلاق.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.9% أو 39.5 دولار إلى 2015.8 دولار للأونصة.

وتراجعت أسعار العقد الأكثر نشاطًا على مدار الأسبوع بنحو 0.5%.

وتزامن مع خسائر الذهب ارتفاع في سعر الدولار بعد تصريحات مسؤول لدى الاحتياطي الفدرالي بوجود حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.



وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عام وارتفعت عائدات سندات الخزانة.

وقال دانيل بافيلونيس كبير محللي استراتيجيات السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز إن من المرجح أن تتراجع سوق المعادن قبيل قرار مجلس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة في مايو أيار وسط توقعات برفعها 25 نقطة أساس.