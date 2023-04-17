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جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي 2022/2023 قبل مباريات اليوم الإثنين 17 إبريل

ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي 2022/2023 قبل مباريات اليوم الإثنين 17 إبريل.


مباريات اليوم الإثنين 17 إبريل

ويشهد اليوم الإثنين الموافق 17 إبريل 2023، مواجهة قوية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا ونظيره فريق أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، على ملعب "أرتيميو فرانكي".


جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي 2022/2023 قبل مباريات اليوم الإثنين 17 إبريل

يتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، جمعهم من 30 مباراة، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 3، وتلقي الهزيمة في 3 مباريات، أحرز 66 هدف، واستقبل 21 هدف.

وجاء جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي 2022/2023 قبل مباريات اليوم الإثنين 17 إبريل كالتالي:-

1- نابولي، 75 نقطة. 
2- لاتسيو، 61 نقطة. 
3- روما، 56 نقطة. 
4- ميلان، 53 نقطة 
5- إنتر ميلان، 51 نقطة. 
6- أتالانتا، 48 نقطة. 
7- يوفنتوس، 44 نقطة. 
8- بولونيا، 44 نقطة. 
9- فيورنتينا، 41 نقطة. 

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10- ساسولو، 40 نقطة. 
11- تورينو، 39 نقطة. 
12- أودينيزي، 39 نقطة. 
13- مونزا، 38 نقطة. 
14- إمبولي، 32 نقطة. 
15- ساليزنيتانا، 30 نقطة. 
16- ليتشي، 28 نقطة. 
17- سبيزيا، 26 نقطة. 
18- هيلاس فيرونا، 23 نقطة. 
19- كريمونيسي، 19 نقطة. 
20- سامبدوريا، 16 نقطة.


ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- أوسيمين، نابولي، 21 هدف. 
2- مارتينيز، إنتر ميلان، 14 هدف. 
3- لوكمان، أتالانتا، 13 هدف. 
4- نزولا، سبيزيا، 13 هدف. 
5- كفاراتسخيليا، نابولي، 12 هدف. 
6- ديبالا، روما، 11 هدف.


القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

ويمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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