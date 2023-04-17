أحمد موسى يحذر من مخالفة قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، أهم التفاصيل الواردة في قرارات لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم؛ ومنها تشكيل لجنة لرصد الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للقضاء على العبث الموجود من البعض.

ردع أي سلوك مخالف

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، نقلًا عن بيان لجنة الانضباط: "ومن هنا صار لزامًا التدخل للقضاء على هذه الظاهرة وردع أي سلوك مخالف لقيم والمبادئ الرياضية السامية لعودة بالرياضة والرياضيين في مصرنا بمسارها الصحيح".

وتابع أحمد موسى، مساء الأحد، أنه لابُد من مواجهة العبث الذي يفعله البعض، مدينًا أي سُباب يوجه من أي شخص تجاه أي أحد، متابعًا: "عمرك ما كنت تسمع لفظ في برنامج أو ملعب أو قناة؛ الناس رايحة تشجع وتنبسط".

إفطار رموز الرياضيين

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للمستشار أحمد الزند؛ بعد تنظيمه حفل إفطار جمع الكثير من رموز المجتمع والرياضين، مؤكدًا أن الزند أحد قضاة مصر الأجلاء المحترمين، محذرًا أي شخص لا ينصاع لقرارات لجنة الانضباط قائلًا: "كل واحد يخلي باله؛ والجملة دي من عندي أنا".

انضباط الجميع

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن المطلوب هو انضباط الجميع، والتشجيع دون الخروج عن المألوف خلال حضور المباريات، موجهًا الشكر للواء محمود توفيق لموافقته على حضور 52 ألف مشجع بمباراة الأهلي والرجاء المغربي، السبت المقبل.