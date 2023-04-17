عاجل.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس السوبر ردا على عقوبة كهربا

عقوبة كهربا ورد النادي الأهلي حول القرار

هدد النادي الأهلي بالانسحاب من كأس السوبر عقب الإعلان عن عقوبة كهربا من قبل اتحاد الكرة وذلك لما بدر عنه في مبارته أمام الزمالك من خلال الألفاظ الخارجة عن النص، قرر النادي الأهلي عقد جلسة طارئة لمناقشة العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على لاعبه الوسط "كهربا". وتهدف هذه الجلسة إلى دراسة الرد المناسب للموقف، حيث تعتبر العقوبة الكبيرة جدًا وستؤدي إلى فقدان الفريق لجهود "كهربا" كلاعب جوكر لفترات طويلة. ويحتاج الفريق إلى خدماته في هذه الفترات، لذلك فإن النادي الأهلي يتخذ رد فعل قوي ومحسوب بعد هذه العقوبة.

الاستاء من عقوبة كهربا

أبدت إدارة النادي الأهلي استياءها من قرار إيقاف اللاعب كهربا، وذلك لعدم وجود حق في إيقافه، خاصة بعدما شددت المصادر على أن الفريق الأحمر يسعى إلى عدم اتباع "سياسة لي الذراع" مع الفريق. وأكد المصدر أن الأهلي لن يسكت على حق كهربا، وأن اللاعب يتعرض لعدد من المشاكل الغريبة خلال الفترة الحالية، والتي لا تعبر عن الحالة التي يشدها المجتمع الرياضي خلال هذه الفترة.

الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس السوبر

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن عقوبة كهربا مُسربة فقط ولم يتم إبلاغ أي طرف بها حتى الآن، والأهلي لم يتلقى أي خطابات بشأن العقوبة حتى الآن.

وأكمل: "مجلس الأهلي يدرس الانسحاب من كاس السوبر، وهناك اجتماع لمجلس الادارة يوم الاربعاء، وهم يدرسون التصعيد".

وزاد: "قرار كولر بإراحة معلول امام سموحة جيد، وكهربا سيتواجد غدا بشكل طبيعي".

وأتم: "وجود أوسوريو سيكون حافز كبير للاعبي الزمالك أمام المقاولون، لكن الفريق الابيض قادر على الفوز".

وشدد الأهلي على أن العقوبة المبالغ فيها من قبل اللجنة والرابطة، أمر مثير للجدل، مع إيقاف اللاعب لمدة 12 مباراة بالإضافة إلى دفع مليون جنيه، وهو الأمر المثير للتعجب بشكل كبير للغاية.

واتخذت قرارًا قويًا أيضًا ضد كهربا، بالإيقاف لمدة 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر من الآن.