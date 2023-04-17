عاجل| أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يتجاوز 2300 جنيها دون مبرر

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعتها بقوة، وتجاوز عيار 21 مستويات 2300 جنيها محققا مكاسب بنحو 70 جنيها، على الرغم من عدم وجود اسباب تدفعه إلى الصعود لتلك المستويات، حيث يستقر اسعار الذهب عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عند 3.95 جنيها.

أسعار الذهب تقفز إلى مستويات تاريخية:

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى مستويات 2674 جنيها، وزاد سعر الذهب عيار 22 إلى مستويات 2451 جنيها، وارتفع اسعار الذهب عيار 18 إلى مستويات 2005 جنيها وقفز سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها.

الارتفاعات مدفوعة بزيادة الطلب:

وأكد عدد من تجار الذهب اليوم ان الارتفاعات في اسواق الصاغة غير مبررة، حيث إن هناك طلب كبير على المعدن الاصفر يفوق المعروض بسب توقعات بحدوث انخفاضات اخري في قيمة الجنيه على عكس حقيقة الأمر.

واضافوا التجار، أنه بمجرد عودة البنوك للعمل يوم الثلاثاء واستمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه ستعاود أسعار الذهب إلى مستوياتها العادلة مرة اخري والتى تقل كثيرا عن تلك المستويات.

وكانت اسعار الذهب شهدت الأسبوع الماضي، أداء قياسي للذهب ليرتفع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى جانب تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن محليًا وسط عدم الاستقرار المسيطر على الأسواق المحلية حاليًا، وفق جولد بيليون وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم 2270 جنيه للجرام ليرتفع منذ بداية شهر أبريل حتى اليوم بنسبة 3.2% ليربح 70 جنيها للجرام.