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الجامعة العربية تُرحب ببدء تنفيذ الاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بنجاح

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية باستمرار عملية تبادل عدد معتبر من الأسرى والمختطفين بين الأطراف اليمينة بنجاح تنفيذا للخطة التي اتفقت عليها الأطراف في مارس الماضي.

واعتبر الأمين العام خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة من شأنها أن تساهم في إنجاح مساعي تجديد تمديد الهدنة وتعزيز فرص الاتفاق على إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية وأعرب عن تطلعه لأن يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن ابو الغيط اشادته بالجهود السعودية المتواصلة من أجل تهيئة الأجواء لتسوية سياسية في اليمن، بما في ذلك ما قامت به الرياض من أجل مساعدة الأطراف اليمنية للتوصل إلى الاتفاق الأخير، مجددًا التطلع لأن تنتهي معاناة جميع الأسرى والمختطفين قريبًا، وأن يشكل التنفيذ الناجح لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مقدمة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن بعد طول المعاناة التي سببتها الحرب للملايين في كافة أنحاء البلاد.

الجامعة العربية أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن
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