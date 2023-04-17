عاجل| الذهب يرتفع 5 دولار في الأوقية عالميًا و100 جنيه في الجرام محليا

سجلت أسعارالذهب قفزات سعرية قوية خلال منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بالتعاملات الصباحية مع استغلال التجار الاندفاع الشرائي للمواطنين نحو الذهب في رفع الأسعار عليهم دون تغيرات حقيقة في التسعير العالمي.

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها للجرام:

وقفزة اسعار الذهب نحو 50 جنيها للجرام خلال التعاملات الصباحية ليصعد الذهب في مصر إلى مستويات التالية:

اسعار الذهب لحظة بلحظة عيار 21 وفقا لاخر تحديد في اسواق الذهب الان في مصر وصلت إلى 2350 جنيها.

اسعار الذهب لحظة بلحظة عيار 24 وفقا لاخر تحديد في اسواق الذهب الان في مصر وصلت إلى 2685جنيها.

أسعار الذهب لحظة بلحظة عيار 18 وفقا لاخر تحديد في اسواق الذهب الان في مصر وصلت إلى 2014جنيها.

أسعار الذهب لحظة بلحظة الجنيه الذهب وفقا لاخر تحديد في اسواق الذهب الان في مصر وصلت إلى 18800 جنيها.

التجار يستغلون الاندفاع الشرائي للمواطنين:

وأكد عدد من التجار بأسواق الصاغة ان الاسعار الحالية للذهب مرتفعه عن مستويات العادلة وغير حقيقة وتفوق الاسعار العالمية.

وقال تجار، إن بعض تجار الذهب يستغلون الاقبال الكبير من المواطنين على شراء الذهب في رفع الاسعار بمستويات قياسية، بالرغم من استقرار سعر الذهب بالبنوك وتحركات طفيفة في سعر اوقية الذهب عالميا بلغت 5 دولار للاةقيى فقط.

و ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، رغم ارتفاع الدولار مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية والتصريحات للتوصل لدلائل حول مستقبل الفائدة الأمريكية، حيث ارتفعت العقود الاجلة تسليم يونيو بنسبة 0.28% أو 5.6 دولار إلى 2021.4 دولار للأوقية،، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.29% عند 2009.93 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.45% عند 25.58 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة طفيفة عند 1049.5 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.76 نقطة.، وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.45% عند 25.58 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة طفيفة عند 1049.5 دولار.